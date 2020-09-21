Altay’ın tadı yok

TFF 1. Lig'e zirve iddiasıyla giren Altay, deplasmanda İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu. Taraftarlarını üzdü. Maçın 3. dakikasında Onur'un hatasında topu Paixao kaptı. Pasında ceza alanı içinde Putsila'nın şutunda top az farkla dışarı çıktı. 17'de çok uzak mesafeden sert bir vuruş yapan Issah topu Altay ağlarına yolladı: 1-0. 38'de Paixao'nun sol çaprazdan kullandığı frikik atışında kaleci Alperen topu zorlukla kornere çeldi. 43'de Ziya'nın sağdan ortasında Paixao'nun kafa şutunda top az farkla dışarı çıktı.

TEK GOL UZATMALARDA GELDİ

56'da Erhan ve Putsila savunmanın darbeleriyle ceza sahasında yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi. 63'te soldan Erhan'ın şut orta karışımı vuruşunda kaleci Alperen topu son anda çeldi. 66'da Erhan Atchom'un sert darbesiyle yerde kaldı. Hakem yine beyaz noktayı göstermedi. 78'de soldan Eslem'in ortasında Cocalic'in hatalı kafa vuruşunda Atchom altı pasın içinde topu ağlara yolladı: 2-0. 90+5'te Ergin Keleş'in pasıyla solda topla buluşan Gnanduillet sert bir şutla fileleri havalandırdı: 2-1. Maçı İstanbulspor 2-1 kazandı.



İLK GOL GNANDUİLLET'TEN

Altay'ın Blackpool'dan renklerine kattığı Gnanduillet dün gol attı. Yıldız oyuncunun, İstanbulspor filelerini havalandırması takımına puan getirmedi. İstanbulspor karşılaşmasında hakemin vermediği penaltı karaları sonrası Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok itirazları sonucunda sarı kartla cezalandırıldı.



ALTAY NEREYE GİDİYOR?

SEZON başlamadan defalarca Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile konuştum. Hem kendisinden hem de takımdan ümitliydim. İlk iki maçta oynanan futbol, takım düzeni ve saha içindeki oyun hiç tatmin edici değil. Eğer sen şampiyonluğa oynuyorum diyorsan, yatırım yapıyorsan bu takımı başarıya taşıman lazım. Görünen köye kılavuz istemez. Bir şeyler yanlış gidiyor. Samsunspor ve İstanbulspor maçlarını yan yana koyuyorum. Altay'ın şampiyonluğa oynayan bir havası yok. İstanbulspor altyapıdan takviyeli genç bir ekip. Altay'a bakıyorum hepsi doçent ve profesör. Artık futbolda isimler oynamıyor, yüreğini sahaya koyan kazanıyor. İstanbulspor'u alkışlıyorum. Altay nereye gidiyor sormak istiyorum.