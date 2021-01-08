Üç oyuncu forma giymedi

ALTAY'DA sezon başında transfer edilen 3 futbolcu 1 dakika bile forma şansı bulamadı. Siyah-beyazlıların Ankaraspor'dan transfer ettiği Sırp ön libero Jovan Blagojevic, Beşiktaş'tan kiralanan gurbetçi sol kanat Abdullah Aydın ve Menemenspor'dan kadroya dahil edilen stoper Kuban Altunbudak, ligde ve kupada hiç görev alamadı. Altay'da Boluspor'dan transfer edilen kaleci Ozan Evrim Özenç sadece kupada 1 müsabakada oynarken, Brezilyalı sol kanat William de Amorim ise ligde 2, kupada 1 kez şans bularak en az oynayan isimler arasında yer aldı.