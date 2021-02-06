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Altay, Osman Özköylü ile anlaştı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay, son olarak Hekimoğlu Trabzon'u çalıştıran Osman Özköylü ile anlaştı. Hekimoğlu Trabzon Başkanı Celil Hekimoğlu, "Hocamız Osman Özköylü, Altay'dan iyi bir kontrat geldiğini bize iletti. Yarın maçımız var. Biz de bu durumu etik bulmadık ve kendisiyle yollarımızı ayırdık" dedi.