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Haberler Altay Altay, Osman Özköylü ile anlaştı

, ile anlaştı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden , son olarak 'u çalıştıran ile anlaştı. Hekimoğlu Trabzon Başkanı , "Hocamız Osman Özköylü, Altay'dan iyi bir kontrat geldiğini bize iletti. Yarın maçımız var. Biz de bu durumu etik bulmadık ve kendisiyle yollarımızı ayırdık" dedi.

Altay, Osman Özköylü ile anlaştı
DHA

06.02.2021, 17:30

Özköylü ise, "Maçtan sonra bir araya geleceğiz. Şartlar oluşursa sözleşme imzalayacağız" diye konuştu. Altay daha önce, prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Hikmet Karaman'la son dakika yaşanan pürüz nedeniyle el sıkışamamıştı.

Altay'da Hikmet Karaman olmadı

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