Özköylü ise, "Maçtan sonra bir araya geleceğiz. Şartlar oluşursa sözleşme imzalayacağız" diye konuştu. Altay daha önce, prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Hikmet Karaman'la son dakika yaşanan pürüz nedeniyle el sıkışamamıştı.
Altay'da Hikmet Karaman olmadı
Altay, Osman Özköylü ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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