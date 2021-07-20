Altay’dan Sosa harekatı

Transfer çalışmalarına hız veren Altay ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Gündeminde birçok yıldız ismi bulunduran siyahbeyazlıların orta sahasını güçlendirmek için tecrübeli bir oyuncu aradığı, teknik direktör Mustafa Denizli'nin F.Bahçe'deki geleceği netleşmeyen Jose Sosa ile ilgili nabız yoklanmasını istediği öne sürüldü. Kanarya ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki tecrübeli yıldızı uygun bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmak isteyen İzmir ekibinin önümüzdeki hafta içinde sarı-lacivertli kurmaylar ile bir araya gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin kadrosundaki oyuncu sayısını düşürmek istediği ve 22-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek Slovenya kampına bazı isimleri götürmeyeceği bilinirken Jose Sosa ile ilgili vereceği karar da bekleniyor.

TRABZON'DAN TRANSFER ETMİŞTİ

Teknik direktör Vitor Pereira'nın Sosa ile düşüncesi olumsuz olursa siyah-beyazlılar vakit kaybeden başarılı oyuncuyu kadrosuna katacak. F.Bahçe'nin geçen sezon Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Jose Sosa'nın Türkiye macerası 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ta başlamış, Arjantinli oyuncu ertesi yıl da Kara Kartal'da görev aldıktan sonra İtalya'dan Milan kulübü ile anlaşmıştı. Milan sonrası üç sezon Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'da görev yapan oyuncu ardından F.Bahçe'nin yolunu tutmuştu. Sosa, Arjantin Milli Takımı'nda da 14 kez görev aldı.



İLHAN DEPE YOL AYRIMINDA

SÜPER Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Altay'da yönetimin sözleşmesi devam eden İlhan Depe ile yolları ayırmak istediği iddia edildi. Geçen sezon teknik direktör Mustafa Denizli tarafından kadro dışı bırakıldıktan sonra yeni sezon çalışmalarına davet edilmeyen tecrübeli futbolcunun 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Siyah-beyazlılar, karşılıklı anlaşarak İlhan'la vedalaşmanın yollarını ararken, 28 yaşındaki oyuncunun kulüp bulamaması halinde elde kalma ihtimali bulunuyor. Geçen sezon devre arasında Kayserispor'dan transfer edilen İlhan, İzmir temsilcisinde 6 karşılaşmada görev aldı.



B.MÜNİH'TE DE FORMA GİYMİŞTİ

36 yaşındaki Jose Sosa Avrupa'daki ilk yolculuğuna B.Münih kulübünde başlamıştı. Estudiantes kulübünde 5 sezon görev aldıktan sonra Alman devi B.Münih'e geçen Arjantinli başarılı oyuncu Bundesliga'da 2007-2010 yılları arasında oynadıktan sonra yeniden Estudiantes'e kiralık olarak gitmişti.