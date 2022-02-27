Altay - Gaziantep maç sonucu: 3-2

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27. haftasında Altay sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Altay'a galibiyeti getiren golleri Thaciano, Doğan Erdoğan (KK) ve Andre Poko kaydetti. Gaziantep FK'nın golleri ise Maxim'den geldi.

Bu galibiyetin ardından Altay puanını 25'e yükseltti ve 18. sıraya çıktı. Gaziantep FK ise 36 puanda kaldı.

Süper Lig'in 28. haftasında Altay, Karagümrük'e konuk olacak. Gaziantep FK ise sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada Rodriguez ile sol taraftan korner kullanan Altay'da, savunmayı aşan topa arka direk önünde dokunan Thaciano, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

15. dakikada Altay ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Furkan'ın ortasında Pinares topa elle müdahale etti. Hakem VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı verdi.

18. dakikada kazanılan penaltı atışında beyaz noktanın başına geçen Maxim, yerden plase vuruşla kalenin solundan topu ağlara gönderdi. 1-1

22. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında Rodriguez, çizgiye inerek topu kale önünde çevirdi. Kale önünde bulunan Doğan Erdoğan ters bir dokunuş yaparak, meşin yuvarlağı kendi filelerine yolladı. 2-1

26. dakikada orta alandan gelişen Furkan'ın savunma arkasına attığı uzun pasla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Maxim, kaleciyi çalımlayarak sol çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

42. dakikada sol kanattan yüklenen Altay'da, Rodriguez'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Kadah, sol çaprazda bekleyen Pinares'i gördü. Topu alan Pinares, direkt kaleyi yokladı ancak meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanında az farkla auta çıktı.