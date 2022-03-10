Altay’dan tribün harekatı

Spor Toto Süper Lig'de kalan 10 haftada düşme hattından kurtularak kümede kalışını ilan etmeyi hedefleyen Altay'da yönetim tribün desteği için düğmeye bastı. Ligde Cumartesi günü evinde son sırada yer alan 20 puanlı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek 18'inci sıradaki İzmir temsilcisi, bu karşılaşmada taraftarı tribünlere çekmek için harekete geçti.

KALAN ALTI MAÇ İÇİN GEÇERLİ

Siyah-beyazlı ekibin kurmayları, iç sahada oynanacak son 6 müsabakayı kapsayacak şekilde taraftarlarına önemli bir jest yaparak kadınlara ve gençlere stadın kapılarını sonuna kadar açtı. İzmir temsilcisinden alınan bilgiye göre 8 Mart Dünya Kadınlar Günü şerefine kadınların ve 12 yaş altı tribün yasağının kalkması üzerine 18 yaş altı tüm öğrencilerin kalan iç saha maçlarına ücretsiz olarak girebileceği öğrenildi. Kulüp taraftarlarına biletleri ücretsiz dağıtacak.

BİLET FİYATLARI DA İNDİRİLDİ

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 12'nci adamın desteğini arkasına alarak toplayacağı puanlarla kurtuluşunu ilan etmek isteyen siyah-beyazlı ekipte numaralı tribün bilet fiyatı ise 50 TL'den 40 TL'ye indirildi. Yönetimin biletlerin tükenmesi halinde kale arkası tribünü de açmayı planladığı gelen haberler arasında.

MALATYA MAÇI ÖNCESİ İKİ EKSİK VAR

SÜPER Lig'in 29. haftasında kritik maçta sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Altay'da iki eksik bulunuyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan eksik olan Serge Aka ile geçen hafta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Naderi de forma giyemeyecek,

İZMİR'DE SERİ PLANLARI YAPIYOR

Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Altay, dümene Serkan Özbalta'nın geçmesiyle birlikte çıkışa geçti. Siyah-beyazlılar, özellikle İzmir'de oynadığı maçlarda topladığı puanlarla kurtuluş umutlarını artırdı. Göztepe maçıyla birlikte 16 maçlık kazanamama serisini bitiren İzmir temsilcisi, sonraki hafta evinde Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı. Altay, 26. haftada Beşiktaş'a gurbette 1-0 mağlup oldu. Daha sonra evinde Gaziantep FK'yı konuk eden siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek haftalar süren iç sahada kazamama serisini sona erdirdi. Geçen hafta Karagümrük ile berabere kalan Altay, bu hafta sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Altay'ın hedefi bu maçı kazanarak İzmir'de bir seri yakalayarak çıkışını sürdürmek.