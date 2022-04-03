Altay fırsat tepti

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay, evinde oynadığı maçta Antalyaspor'a 2-1 yenilerek umutlarını azalttı. Karşılaşmanın 9. dakikasında Haji Wright'ın pasında Nando'nun attığı gol VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 19. dakikada Rodriguez soldan arka direğe müthiş kesti, Bamba kafasında top yan direği sıyırdı.

GOLE ÇOK YAKLAŞTI

25. dakikada Haji Wright'ın sıfırdan arka direğe çevirdiği topa Luiz Adriano dokundu ve takımını öne geçirdi: 0-1. 32'de Bamba'nın vuruşunda top yan ağlarda kaldı. İkinci yarının başında Altay gole çok yaklaştı. 47. dakikada Rayan'ın pasında Zeki'nin şutunda kaleciyi geçen topu Naldo Pereira çizgiden çıkardı. 56'da ceza alanında boş pozisyonda topla buluşan Haji Wright'a son anda Rodriguez müdahale etti.

FARK İKİYE ÇIKTI

70. dakikada Haji Wright ceza sahası yayı üzerinden topu ağlara gönderdi: 0-2. 73. dakikada Kappel ceza sahasında Ghacha'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı atışını Rayan gole çevirdi: 2-1. 87. dakikada Martins'in şutunda Kazımcan son anda ayak koyup top kornere atmayı başardı. Ve 90 dakika sonunda Altay karşılaşmayı 2-1 kaybetti.

PAİXAO ŞOKU

Altay'da karşılaşma öncesi Paixao şoku yaşandı. Portekizli oyuncunun ödemeler konusunda itirazda bulunduğu ve oynamak istemediğini belirtip kulüp tesislerini terk ettiği öne sürüldü.

Gelişmelerle ilgili açıklamada bulunan siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "Kendisinin bir sakatlığı bulunmuyor. Maç öncesi konuştuğumuzda bizimle olmak istemediğini belirtti. Ben de kararına saygı duydum" şeklinde konuştu.

ÜMİTLER TÜKENİYOR

ALTAY sahasında Antalyaspor karşısında aldığı yenilgiyle kümede kalma yolunda ağır bir darbe daha aldı. Siyah-beyazlı takım son iki haftada sıfır çekerken üç haftalık iç sahada kaybetmeme serisine de son verdi.

MUSTAFA Denizli, Mert Nobre ve Serkan Özbalta'nın ardından bu sezon dördüncü teknik direktör olarak takımın başına geçirdiği eski futbolcusu Sinan Kaloğlu, Antalya karşısında teknik adamlık kariyerinin ilk maçına çıktı. Genç teknik adam 11'de 4 değişiklik yaptı. Özbalta döneminde Deniz Kadah'ın sakatlığının ardından ilk 11'e monte edilen Paixao'nun yerine Rayan'ı tercih eden Kaloğlu, cezalı Poko'nun yerine Zeki'ye ve Naderi'nin yerine ise Özgür Özkaya'ya görev verdi. Haftalardır 11'in değişilmez ismi olan Kappel'i de yedek bekleten Kaloğlu, 9 haftadır on biri unutan Bamba'ya şans verdi.

ALTAY taraftarı kümede kalmaya çabalayan takımlarını kritik Antalya maçında da yalnız bırakmadı. Son iki iç saha maçında taraftarının desteğiyle Mustafa Denizli Stadı'ndan 6 puan çıkaran İzmir temmaçında silcisini siyah-beyazlı tribünler yaptıkları tezahüratlarla ateşlemeye çalıştı. Altaylı futbolcular sahaya isimleri Altay olan çocuklarla birlikte çıktı.