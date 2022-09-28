Altay’ın imha planı hazır

SPOR Toto 1. Lig'de milli ara dönüşü 1. Lig'de cumartesi günü lider Eyüpspor'u konuk edecek olan Altay'ın rakibini imha planı hazır. Ligde son üç maçını 2 beraberlik ve bir galibiyetle noktalayan siyah-beyazlıların, şampiyon adayı rakibi karşısında en büyük kozu taraftarının yanı sıra kaleci Ozan Evrim ve golcü Paixao olacak. Ligde 6 haftalık süreçte yaptığı kurtarışlarla siyah-beyazlılara hayat veren Ozan Evrim ve 2 golle takımın en golcü ismi olan Portekizli hücum oyuncusu Paixao'ya çok iş düşecek.

ÖNCE SAVUNMA YAPACAK

TEKNİK direktör Sinan Kaloğlu milli arada yapılan çalışmalarla rakibinin eksik ve güçlü yönlerini öğrencilerine adeta ezberletti. Rakibin gol silahları Eze (4) ve Dibba (2)'yı tutma görevini Eric ve İbrahim'e veren Kaloğlu, Eyüp'ü önce durdurup, sonra kontrollü bir şekilde saldıracak. Orta alanda Ceyhun ve Salih ise hem savunmaya yardım edecek, hem de takımı atağa çıkaracak. Genç çalıştırıcı gençlerin temposuyla ikinci yarıda bulacağı gollerle sonuca gitmeyi planlıyor.

■ BURAK HAKERLER