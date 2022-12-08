Ozan Evrim Özenç’in durumu maç saatinde belli olacak

Göztepe ile Altay arasında oynanan derbide bir taraftarın saldırısına uğrayan ve kafasında 4 cm'lik açılma sonrası 1 gün hastanede kalıp ve ertesi gün taburcu edilen Ozan Evrim Özenç, geçen hafta oynanan Boluspor mücadelesinde forma giyememişti. Ozan'ın hafta başında iyi olduğu ve idmanlara çıkmaya başladığı öğrenilmişti. Tecrübeli kalecinin cumartesi günü Denizlispor deplasmanında forma giyip giymeyeceği maç günü belli olacak.



Öte yandan Boluspor maçında kaleyi koruyan 3. kaleci Mustafa Çalışkan da yaptığı kritik kurtarışlarla ve gösterdiği performansla teknik heyete güven verdi.

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