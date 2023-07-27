Gidenin yeri dolar!

TRENDYOL 1. Lig'de transfer yasağı ve maddi kriz nedeniyle takviye yapamayan Altay'da, Eric Björkander'in ardından İranlı sol bek Mohammad Naderi de takımdan ayrılırken başkan Ayhan Dündar yüreklere su serpti. Dündar, stoper Eric Björkander ve sol bek Mohammed Naderi'nin yerini dolduracak kalitede oyunculara sahip olduklarını dile getirdi. Altay Başkanı Dündar ise bu iki oyuncunun gidişiyle kulübe ciddi bir girdi sağladıklarını dile getirdi. Dündar, maaşlarını döviz olarak alan Björkander ve Naderi ile vedalaşmanın planları dahilinde olduğunu da sözlerine ekledi.

GENÇLERİN ÖNÜ AÇILDI

BAŞKAN Dündar, "Alternatifi olan oyunculardı. Bu dar boğazda bize ciddi maliyetleri vardı. Ekonomiyi iyi yapmak gerekli. Teknik kadro ile değerlendirme yapıp yolları ayırdık. İkisi kalsa çok bir şey değişmeyecekti. Maddi anlamda girdi sağlamış olduk. Sözleşmelerinde ciddi paralar yazıyordu. Altyapıdan gelen oyuncuların da önü açıldı" diye konuştu.