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Haberler Altay Sahada sıradışı anlar! Kocaelisporlu Fofana maç sırasında Altaylı Ceyhun Gülselam'ı ısırdı

Sahada sıradışı anlar! Kocaelisporlu Fofana maç sırasında Altaylı Ceyhun Gülselam'ı ısırdı

Kocaelispor ile İzmir ekibi Altay arasındaki maçta, Ibrahime Fofana'nın rakibi Ceyhun Gülselam'ı ısırdığı olay nedeniyle Fofana kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu olay, futbol dünyasında ünlü golcü Luiz Suarez'in kariyerinde 3 kez rakiplerini ısıdığı anıları akıllara getirdi.

HABER MERKEZİ
Sahada sıradışı anlar! Kocaelisporlu Fofana maç sırasında Altaylı Ceyhun Gülselam’ı ısırdı

1. Lig'in 3. haftasında Kocaelispor, sahasında İzmir temsilcisi Altay'ı konuk etti. İlginç anlara sahne olan mücadelede ev sahibi ekipte Ibrahime Fofana, Ceyhun Gülselam'ı topsuz alanda ısırdı.

KOCAELİSPOR, ALTAY'I 3 GOLLE GEÇTİ

Karşılaşmayı 3-2 kazanan Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Douglas Tangue, 38. dakikada Cem Ekinci ve 83. dakikada Emir Ortakaya kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 85. dakikada Zeki Yıldırım ve 90+8. dakikada Marco Paixao'dan geldi.

AKILLARA SUAREZ GELDİ

Kocaelispor'da Fofana'nın Ceyhun Gülselam'ı ısırması akıllara dünyaca ünlü golcü Luis Suarez'i getirdi. Uruguaylı golcü, Ajax forması giydiği 2010 yılında PSV Eindhoven'dan Otman Bakkal'ı, 2012 yılında ise Liverpool'da oynarkenChelseali Branislav Ivanovic'i ısırmıştı. Suarez son olarak 2014 Dünya Kupası'nda İtalyan stoper Chiellini'yi ısırdı.

Altay’ın tadı kaçtı

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