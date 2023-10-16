Altay’a dişli rakipler

Trendyol 1. Lig'de zor günler geçiren Altay'ı gelecek 6 haftada oldukça zorlu rakipler bekliyor. İzmir ekibinde Tuna Üzümcü'nün ardından teknik direktörlük görevine getirilen Djilali Bahloul adeta ateşten gömlek giyerken, ayağının tozuyla takımıyla birlikte kritik bir sürece girecek. Geride kalan 8 haftada sadece 1 galibiyet alan ve sahadan 5 yenilgi, 2 de beraberlikle ayrılarak hanesine yazdırdığı 5 puanla ligin en dibine demir atan siyah-beyazlılar bu süreçte Play-Off hattında yer alan 4 ekiple karşı karşıya gelecek.

MARATON BAŞKENT'TE BAŞLAYACAK

Altay'ın birbirinden dişli rakiplerle karşılaşacağı zorlu maraton 23 Ekim'de eski teknik direktörü Sinan Kaloğlu'nun çalıştırdığı 6. sıradaki Gençlerbirliği deplasmanıyla başlayacak. Siyah-beyazlılar, sonraki hafta ilk 7'de yer almasa da son haftalarda çıkış yakalayan ve gözünü Play-Off'a diken 12. sıradaki Sakarya'yı konuk edecek. Ardından 2. basamaktaki Bandırmaspor'la gurbette, lider Eyüpspor'la ise evinde kozlarını paylaşacak. İzmir ekibi, sonraki hafta Play-Off hattının bir alt basamağında 8. sıradaki Çorum FK ve 7. sıradaki Manisa FK ile puan savaşı verecek.