Büyük Altay darmadağın

Trendyol 1. Lig'de önceki gün evinde Sakaryaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapatıp, ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 2-1 yenik ayrılan Altay, galibiyete hasret kaldı. Bu sezon oynadığı 10 maçta 7 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 20 Ağustos'ta İzmir'de 1-0 kazandığı Tuzlaspor karşılaşmasından bu yana 3 puanı bir arada göremedi. Üst üste 3. mağlubiyetini alıp, son 8 müsabakada kazanamayan Altay 5 puanda kalıp son sıradan kurtulamadı.

GENEL KURUL BEKLENİYOR

Sakaryaspor randevusunda Alsancak Stadı'nda takımlarını coşkuyla destekleyen Altaylı taraftarlar da yenilgi sonrası büyük üzüntü yaşadı. Olağanüstü genel kurul tarihinin 16 Kasım olarak belirlendiği Altay'da kimin göreve talip olacağı merak konusu oldu. Başkan Ayhan Dündar'ın koltuğa aday olması beklenmezken, camiadaki sessizlik ise sürüyor.