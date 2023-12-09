Altay’da değişim

Trendyol 1. Lig'de son sıradan kurtulamayan ve kupada da Kırklareli'ne yenilerek elenen Altay'da sürpriz bir değişim daha yaşandı. Siyah-beyazlı ekipte henüz 21 Kasım'da teknik direktörlük görevine getirilen Serkan Afacan'la yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı takımın başında ligde iki, kupada ise 1 karşılaşmada görev yapan teknik patron Afacan, 3 maçtan da yenilgiyle ayrılmıştı. İzmir temsilcisi bu periyotta ligde Çorum FK ve Manisa FK'ya deplasmanda 3-0'lık skorlarla yenilirken, kupada ise evinde Kırklarelispor'a 3-2 mağlup olarak elendi.

ŞİMŞEK DÜN AKŞAM İMZAYI ATTI

Bu sezon teknik adam olarak Tuna Üzümcü, Djilali Bahloul ve Serkan Afacan'la çalışan Altay'da bu göreve getirilen dördüncü isim, daha önce de adı kulüple anılan Yusuf Şimşek oldu. Yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevine getirilen Yusuf Şimşek'in Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde asbaşkan Erdal Kırtaş ile bir araya gelerek sözleşme imzaladığı belirtildi. En son Çorlu'yu çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, Karşıyaka, Antalya, Mersin, Bandırma, Denizli, Karagümrük, Afyonspor, Balıkesir, 1461 Trabzon ve Isparta 32'de de görev yaptı.

BÜYÜK ALTAY MAZİYİ ARIYOR

Trendyol 1. Lig'de dibe demir atan Altay maziyi arıyor. Geride kalan 14 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 yenilgi alarak 5 puan toplayan son sıradaki İzmir temsilcisi, geçen sezonki performansını mumla arıyor. Siyah beyazlılar, geçen sezon 14 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi ile 18 puanı hanesine yazdırırken 10. sırada yer almıştı. Öte yandan pazartesi günü Boluspor'u konuk edecek İzmir ekibinde, kart cezalısı olan Deniz'in yerine Mehmet'in oynaması beklenirken, hafif sakatlığı bulunan Eren Erdoğan'ın da durumu henüz netleşmedi.