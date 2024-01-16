Altay pes etmiyor

Trendyol 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Altay'ın çıkışı sürüyor. Ligde araya girmeden önce son 2 maçını kazanarak umutlanan siyahbeyazlılar, ikinci yarının ilk maçında Şanlıurfaspor'u da mağlup ederek taraftarını sevindirdi. 5'inci dakikada Zeki'nin ortasında Mehmet gelişine vurdu, top üstten dışarı çıktı. 8'inci dakikada konuk ekipten Paixao penaltı noktası yakınından dönerek vurdu, top az farkla auta gitti. 18'de ceza sahası dışı sağ çaprazdan Salih'in şutunda kaleci Aydın uzanarak topu kornere çeldi. 45+2'de Altay'ın kazandığı serbest vuruşta Özgür ceza sahasına doldurdu, Ceyhun'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ancak VAR incelemesi sonrası gol iptal edildi. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

OZAN DEVLEŞTİ, EREN ATTI

İkinci yarı hızlı başladı. 52'de Şanlıurfaspor tehlikeli geldi. Sağdan ceza sahasına giren Dening'in karşı karşıya vuruşunda kaleci Ozan gole izin vermedi. Dönen topu Barış müsait pozisyonda auta yolladı. 64'te savunmanın uzaklaştıramadığı topu altı pastan Dening dışarı gönderdi. 65'te Deniz'in pasında sol çaprazda topla buluşan Eren Erdoğan ceza sahası dışından meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-0. 73'üncü dakikada soldan Barış kesti, Paixao'nun kafa şutunda köşeye giden topu son anda kaleci Ozan çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altay karşılaşmayı 1-0 kazandı.

ASKER SELAMI VERDİLER

Altaylı futbolcular, atılan golden sonra kahraman Mehmetçikleri unutmadı. Taraftarıyla golü kutlayan futbolcular, hep birlikte asker selamı verdi. Taraftarlar da alkışlarla destek verirken, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atıldı.