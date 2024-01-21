  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altay Tuzlaspor 2-0 Altay | MAÇ SONUCU

Tuzlaspor 2-0 Altay | MAÇ SONUCU

Tuzlaspor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında İzmir ekibi Altay'ı sahasında 2-0 mağlup etti. Alt sıralardaki var olma savaşını yakından ilgilendiren mücadelede 2 devrede yediği gollerle yıkılan Altay bu sonuçla 3 maçlık galibiyet serisini de İstanbul'da bıraktı. Altay 19.haftayı da 11 puanla kapattı. İşte karşılaşmadan detaylar...

İHA HABER MERKEZİ
Tuzlaspor 2-0 Altay | MAÇ SONUCU

Tuzlaspor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Altay'ı sahasında 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

19. dakikada Ahmethan Köse, rakibiyle girdiği ikili mücadeleyi kazanarak topla beraber ceza sahası içine kadar ilerledi. Ahmethan'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Ozan Evrim'de kaldı.

23. dakikada sağ taraftan Samet'in ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Ahmethan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

44. dakikada Umar'ın derin pasında savunma arkasına sarkan Togue, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

65. dakikada sol taraftan Eren'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Deniz Kadah'ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmanın da müdahalesiyle kornere çıktı.

87. dakikada sağ taraftan Hikmet'in ara pasında penaltı noktasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mamba'nın şutunda top direkten döndü. Dönen topa hareketlenen Mamba, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

Hakemler: Deniz Aytepe, Mehmet Şengül, Mehmet Dura

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Samet Asatekin, Gameli, Selim Ay, Mehmet Coşkun, Tidiany (Hikmet Çiftçi dk. 80), Ba (Mehmet Çınar dk. 90+1), Muhammed Akarslan, Togui, Umar (Çağrı Giritlioğlu dk. 90+2), Ahmethan Köse (Mamba dk. 80)

Yedekler: Görkem Demiryürek, Kurtuluş Yurt, Koray Yağcı, Sadık Baş, Bekir Alper Taşdemir

Teknik Direktör: Bekir İrtegün

Altay: Ozan Evrim Özenç, Salih Sarıkaya, Sefa Özdemir, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Murat Berkan Demir (Onur Efe dk. 46), Zeki Yıldırım, Eren Erdoğan (Ali Kızılkuyu dk. 89), Tolga Ünlü, Mehmet Gündüz (Caner Baycan dk. 83), Deniz Kadah (Murat Uluç dk. 83)

Yedekler: Mustafa Çalışkan, Hikmet Çolak, Enes Yetkin, Arda Gezer, Kuban Altunbudak, Yusuf Tekin

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Goller: Togui (dk. 44), Mamba (dk. 87) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Ba, Umar (Tuzlaspor), İbrahim Öztürk, Onur Efe, Deniz Kadah (Altay)

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA