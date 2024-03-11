Altay dağıldı

1'İNCİ Lig'de 26'ncı hafta mücadelesinde Altay evinde Gençlerbirliği'ne 4-0 mağlup oldu. 19. dakikada Altay defansının hatasında topla sağdan ceza sahasına giren Melih, şık bir plase vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1. 38'de ev sahibi ekipten Enes Öğrüce yayın gerisinden sert vurdu, top yan direkte patladı. 44'te Altay kalecisi Mustafa ceza sahasında Melih'i indirdi. Hakem Raşit Yorgancılar penaltı noktasını gösterdi. 45+2'de Ensar penaltı vuruşunu gole çevirdi: 0-2.

İlk yarı Gençlerbirliği'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. 53'te sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Buğra topu uzak köşeye gönderdi: 0-3. 59'da sağdan Melih'in yerden pasında Buğra ceza sahasında bekletmeden vurdu: 0-4. 65'inci dakikada konuk ekipten Melih'in attığı gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Gençlerbirliği müsabakayı 4-0 kazandı. Bu sonuçla düşme hattındaki Altay 15 puanda kaldı. Başkent ekibi ise 37 puana ulaştı.

BİÇER'DEN 4 HAMLE

Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, Gençlerbirliği karşısına ilk 11'de yaptığı 4 değişimle çıktı. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan kaleci Ozan Evrim ve Eren Erdoğan'ın yerlerine Mustafa ile Enes Yetkin forma giyerken, geçen hafta ilk 11'de başlayan Yusuf'un yerine cezasını tamamlayan Özgür yeşil zemine çıktı. Siyah-beyazlılarda Ali'nin yerine ise Nurettin görev yaptı.

HASRET GİDERDİLER

İZMİR temsilcisinin eski çalıştırıcısı ve şu an Gençlerbirliği'nin teknik direktörlüğünü yapan Sinan Kaloğlu, eski takımıyla hasret giderdi.

Mücadele öncesi siyah-beyazlı futbolcular eski hocalarıyla kucaklaşırken, ortaya güzel görüntüler çıktı.

DENİZ KADAH 49 GÜN SONRA OYNADI

SEZONUN ikinci yarısının ardından takımdan ayrılacağı iddia edilen ve kadroda yer almayan Deniz Kadah, Başkent ekibi karşısında kadroda yer aldı. 38 yaşındaki futbolcu son olarak 21 Ocak'ta oynanan Tuzlaspor maçında görev yaparken, 7 maç sonra takıma döndü. Deneyimli santrafor 39'da Mehmet'in yerine oyuna girdi.