Altay Paixao’yu arıyor

Trendyol 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay, eski golcüsü Marco Paixao'yu mumla arıyor. Devre arasında takımdan ayrılarak Şanlıurfaspor'un yolunu tutan Portekizli usta golcü gösterdiği performansla klasını konuştururken, İzmir ekibi ise adeta kaçana yandı. Güneydoğu ekibinde 10 karşılaşmada forma giyen 39 yaşındaki forvet, Altay'ın sezonun ikinci yarısında kaydettiği toplam gol sayısını bile geride bıraktı. İzmir ekibi, 1. Lig'de dört kez gol kralı olan Paixao'nun vedasıyla hücum hattındaki etkinliğini iyice kaybetti.

URFA'DA COŞTU

İlk yarıda Altay'da 5 gol atıp 2 asist yapan santrfor, ikinci yarıda Şanlıurfa'da 10 maçta fileleri 5 kez sarstı. Siyah-beyazlılar ise ikinci yarıda oynadığı 10 karşılaşmada rakip ağları Murat Uluç ve Eren Erdoğan'ın ayağından gelen gollerle sadece iki kez havalandırabildi.

ONUR FORMAYA GÖZ KIRPTI

Çarşamba evinde Bandırma'yla karşılaşacak Altay'da altyapı patentli genç santrfor Onur Yıldız, antrenmanlardaki performansıyla teknik ekibin gözüne girdi. Bu sezon ligde Kocaeli (D), Sakarya ve Göztepe (D) maçlarında toplam 15 dakika şans bulan 17 yaşındaki forvetin son 7 maçta daha fazla süre bulması bekleniyor. Altay'ın 3. Lig ekibi Bornova 1877'yi 1-0 yendiği özel maçta galibiyet golünü atan Onur formaya göz kırptı.

ADINI EFSANELER ARASINA YAZDIRDI

2018-2019 sezonunda Altay'a Lechia Gdansk takımından transfer olan Marco Paixao sergilediği performansla kulübün efsaneleri arasına adını yazdırmayı başardı. Siyah-beyazlı formayla geçirdiği 5 buçuk sezonda tam dört kez "1. Lig Gol Kralı" unvanını almayı başaran 39 yaşındaki deneyimli santrafor İzmir ekibinde çıktığı 179 maçta 108 gol ve 17 asiste imza attı.