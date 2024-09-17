43 kere Maşallah

Profesyonel liglerin gol atan en yaşlı futbolcusu ünvanını elinde bulunduran Altaylı Murat Uluç, Yeni Asır Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. Son olarak 2. Lig Beyaz Grup'un 2. haftasında Ankaraspor karşısında takımına galibiyeti getiren golü atarak gündem olan 43 yaşındaki forvet, uzun futbol sırrını paylaşırken gençlere de tavsiyeler verdi. 2019'da jübile yapan, Altay'ın teknik ekibine de girdikten sonra transfer yasağı nedeniyle yeşil sahalara geri dönmek zorunda kalan Uluç, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"KALOĞLU İLE DÖNDÜM"

2019 yılında jübile yaptıktan sonra, 2022 yılında futbola nasıl geri döndüğünü şöyle anlatan deneyimli golcü Murat Uluç, "Altay'ın Süper Lig'de yer aldığı dönemde Sinan Kaloğlu'nun teknik ekibine girdim. Arada sakatlıklar olunca Sinan Hoca hemen beni sahaya sürüyordu. Hala fiziksel ve mental olarak geriye gitmediğimin farkındaydı. O sene küme düştük. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, 'Seneye transfer yasağımız var ve sen lisans çıkar' dedi. Ben de, 'Futbol kadar güzel bir şey var mı? Hemen çıkarayım" dedim. Ve bu zamana kadar geldik" ifadelerini kullandı.

"KENDİNE BAKMAN ŞART"

"Yeni nesil gençlerimiz biraz tembel. Çalışmayı sevmiyor. Bu iş özveri gerektiriyor. Uzun süreli oynamak için zararlı alışkanlıklardan uzak durman şart. Futbolcu olmak isteyen milyonlarca insandan biriyiz, kendimizi şanslı görmemiz lazım. Ayrıca ben tecrübeliyim. Ne zaman ne yapılacağını biliyorum. Kendimi koruyorum. Sezon başı idmanlarında, "Hocam bana karışma. Ben koşarım, her şeyi yaparım ama limitine göre. Onlar on koşuyorsa ben sekiz koşuyorum" derim. Hocalarla birlikte takıma nasıl fayda sağlarsak elimizden geleni yapıyoruz."

"KEŞKE BIRAKMASAYDIM"

Futbola ara verdiği 2019-2022 yılları arasını kayıp olarak gören usta oyuncu, "Aslında oynamayı düşünüyordum. O dönemki sportif direktörümüz Özden Töraydın aklımı çeldi. 'İlla beraber hocalık yapalım. Bırak artık' dedi. Onu kırmayarak döndüm ama evet oynardım, keşke bırakmasaydım diye düşünüyorum. Uluç, profesyonel liglerde oynayan dünyadaki en yaşlı futbolcu 57 yaşındaki Japon Kazuyoshi Miura'nın çıtayı çok yükseğe çıkardığını dile getirip, "50'li yaşları bile hayatta göremeyiz. 1-2 yıl daha forma giysem büyük iş başarmış olurum" dedi.

"MERTER DE DÖNÜYORDU"

ALTAY'DA futbolu bırakan Merter Yüce'nin de geçen sezon yeşil sahalara dönme girişiminde bulunduğunu kaydeden Kaptan Murat, "Bizimle idmanlara çıkmaya başlamıştı ve lisans çıkararak takımına faydalı olmayı düşünüyordu. Ancak futbolu bıraktıktan en fazla 36 ay sonra futbola dönme kuralından dolayı bize katılamadı" dedi.

"MUSTAFA DENİZLİ GOLÜMÜ KUTLADI"

Ligin 2. haftasında oynanan Ankaraspor maçında attığı galibiyet golünden sonra tebrik telefonları aldığını sözlerine ekleyen kaptan Murat, "Telefonlarım susmadı. Türk futbolunun en önemli isimleri aradı. Mustafa Denizli tesislerimize geldi ve beni tebrik etti. İyi mi oldu? Kötü mü oldu bilmiyorum ama çok yoğun bir hafta geçirdim" diye konuştu.