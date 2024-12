Altay çok mutlu

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 14'üncü hafta maçında düşme hattındaki Altay evinde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren İnegölspor'u 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla 2'de 2 yapan Altay evindeki ilk galibiyetini alıp 11 puana ulaşırken, İnegölspor 12 puanda kaldı. 20'nci dakikada Altay öne geçti. Kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden Ali Kızılkuyu müthiş vurdu, meşin yuvarlak kalecinin bakışları arasında çatala gitti: 1-0. 22'nci dakikada ceza sahası sağında topla buluşan Murat Uluç içeri çevirdi, yakın mesafeden Onur Efe'nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0.45'inci dakikada Altay'ın soldan kazandığı taç atışını Yusuf uzun kullandı. Ceza sahasında seken topa Onur ön direkte kafayla dokundu, meşin yuvarlak kalecinin üzerinden ağları gitti: 3-0.

İKİNCİ YARI KORKUTTU

İlk yarı Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 60'ıncı dakikada Altay ceza sahasında oluşan karambolde Alican sert vurdu, kaleci Ozan topu kornere tokatladı. 68'inci dakikada İnegölspor atağında sağdan İsmail kesti, kale önünde İbrahim Can kafayla fileleri sarstı: 3-1. 75'inci dakikada İbrahim Can ceza sahasında kaleci Ozan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Gökçen penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen İbrahim Can farkı 1'e indirdi: 3-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altay müsabakayı 3-2 kazandı.

OZAN KALEDE

Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, geçen hafta 1-0 kazandıkları Afyonspor maçı 11'inde tek değişikliğe gitti. Savunma hattında Sefa Özdemir'i yedek bekleten Karaaslan, Hikmet Çolak'a as kadroda şans verdi. Hafta içinde alacaklarından dolayı serbest kalacağı iddia edilen kaleci Ozan Evrim Özenç İnegöl karşısında kaleyi korudu. Sakatlığını yeni atlatan Deniz Kadah da riske edilmedi ve geçen haftaki Afyonspor karşılaşmasında olduğu gibi maça yedek kulübesinde başladı.

İKİ TRİBÜN ARASINDA GERİLİM YAŞANDI

Altay ile İnegölspor'u Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya getiren mücadelede iki taraftar grubu arasında gerilim yaşandı. Kale arkasında yer alan İnegöl taraftarları ile siyahbeyazlılar arasında önce sözle atışma yaşandı. Ardından İnegöllü futbolseverler saha içine maytap attı. Polisin devreye girmesiyle olaylar büyümeden sakinleşti.

Altay'da futbol şubesini devralmak için yaptığı girişimler sonuçsuz kalan iş insanı Vahdettin Heyal'ın sosyal medyada taraftar ile hitap ederken kullandığı 'Kara gün kararıp kalmaz' sloganının pankartı taraftarlar tarafından kaldırıldı. Son iç saha maçlarında yer alan maraton tribünde yer alan pankart maç başlamadan indirildi.