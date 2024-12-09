Altay geç açıldı

NESINE 2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste aldığı 2 galibiyetle kümede kalma umutlarını artıran Altay, hafta içinde TFF'den aldığı 3 puan silme cezasının ardından çıktığı Kepez deplasmanından da eli boş döndü. Maça tutuk başlayan siyahbeyazlılar 6'da Ahmet Yazar'ın penaltı golüyle geriye düştü. 13'te ve 41'de Cerem farkı 3'e çıkardı. 51'de Ali Kızılkuyu'nun golüyle umutlanan Altay, 69'da Murat Uluç ile farkı bire indirdi. Ancak siyah-beyazlılar kalan dakikalarda gol bulamadı ve sahadan 3-2 yenik ayrıldı.