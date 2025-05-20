Karaaslan’dan 30 yıl sonra bir ilk

NESINE 2. Lig Beyaz Grup'ta 9 puanı silinip 25 puanla küme düşen ve gelecek sezon 3. Lig'de mücadele edecek Altay'ın teknik direktörü Gökhan Karaaslan, 30 yıl sonra bir ilki başardı. 1994-95 sezonundan sonra siyah-beyazlılar ilk kez sezona başladığı teknik direktör ile sezonu tamamladı. Son olarak Raşit Çetiner 24 Kasım 1993 ile 20 Ekim 1995 arası İzmir ekibini çalıştırmıştı. Ardından gelen 56 hoca, İzmir ekibinde bir tam sezonu tamamlayamadı. Bir yıllık sözleşmesi sona eren Gökhan Karaaslan'ın takımdaki geleceği, 21-28 Mayıs tarihlerinde yapılacak genel kurulun ardından oluşacak yeni yönetimle belli olacak.