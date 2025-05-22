Yusuf Şimşek sesleri

SON 4 yılda 3 lig düşerek gelecek sezon 3. Lig'de mücadele edecek Altay'da başkanlığa adaylığını açıklayan Sinan Kanlı'nın teknik direktör adayı belli oldu. Kanlı'nın göreve geldiği takdirde Yusuf Şimşek'i takımın başına geçirmek istediği öğrenildi. Önceki gün yaptığı basın açıklamasında taraftarın heyecanlanacağı ünlü 2 antrenörle görüştüklerini ve başkanlığa seçilmeleri takdirde 2 seçenekten biri ile el sıkışacaklarını ifade eden Kanlı ve yönetiminin, Yusuf Şimşek ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı gelen bilgiler arasında.

Siyah-beyazlıların 1. Lig'de olduğu 2023-24 sezonunda 5 maç takımın başında olan 49 yaşındaki teknik adamın, Altay'ın olağan genel kurulunu beklediği öğrenildi. 2023-24 sezonunda İzmir ekibi ile 5 karşılaşmaya çıkan ve 3 galibiyet alan Yusuf Şimşek, yönetimle yaşadığı anlaşmazlık sonrası takımdan ayrılmıştı.