Altay’dan yine kötü başlangıç

NESINE 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk maçında deplasmanda Uşakspor'a 2-0 yenilen Altay, son yıllarda olduğu gibi yine lige istediği gibi başlayamadı. Son olarak Süper Lig'de mücadele ettiği 2021-22'de sezona 3 puanla start veren siyahbeyazlılar, son 4 sezondaki ilk hafta maçlarında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Siyahbeyazlı ekibin teknik direktörü Ramazan Kurşunlu ilk resmi maçından eli boş ayrılmış oldu. Geçen hafta içinde kupada Bursa Yıldırımspor'a uzatmalarda 2-0 yenilerek kupadan elenen İzmir ekibi, ligin ilk haftasında da umduğunu bulamadı. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan kaleci Ozan ile cezalı Ali forma giyemedi. Forma tanıtımında yer alan Yunus Efe'nin ise lisansı yetişmedi. Altay cumartesi günü Ayvalıkgücü Belediyespor'u konuk edecek.