Altay’ın değişilmezi oldular

HENÜZ 2021-22 sezonunda Süper Lig'de yer alan, 4 sezon içinde yaşadığı düşüşle amatörün kıyısına kadar gelen Altay'da 3 oyuncu takımın değişilmezi oldu. Sol bek Özgür Özkaya, orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam ve kaleci Ozan Evrim Özenç, 4 farklı ligde de siyah-beyazlıların kadrosunda yer aldı. 2021-22'de Süper Lig kadrosunda yer alan üçlü, aynı sezon lige veda etme üzüntüsü yaşadı. 2022-23'te 1. Lig'de tutunan İzmir ekibi, 2023-24 sezonunda alt lige düştü. 2. Lig macerası da tek sezon süren İzmir ekibinde Özgür, Ceyhun ve Ozan Evrim 4 yılda 3. küme düşme acısını tatmak zorunda kaldı.

TÜM LİGLERDE OYNADILAR

Bu sezona da oldukça kötü başlayan Altay'ın bayrak oyuncuları olan bu 3'lü takımının amatör lige düşmemesi için çırpınıyor. 2018-19 sezonunda Altay'a transfer olan 38 yaşındaki Özgür, 2020-21'de Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamış, 2021-22'de devler arenasında 11, 2022-24 yılları arasında 1. Lig'de 42 ve geçen sezon 2. Lig'de 24 karşılaşmaya çıkmıştı. Siyah-beyazlıların Süper Lig'e yükselmesiyle Altay'a transfer olan Ceyhun, Süper Lig'de 24, 1. Lig'de 61 ve geçen sezon 2. Lig'de 10 karşılaşmada top koşturdu. Siyah-beyazlıların 2020- 21'de Play-Off Şampiyonu olduğu kadroda yer alan Ozan, 2021-22'deki Süper Lig sezonunda kadroda yer alsa da eldivenleri giyemedi. 2022- 24 yılları arasında 1. Lig'de 34 ve 2. Lig'de 18 kez sahaya çıktı.

ZORLU İZMİR DERBİSİ MANİSA'DA OYNANACAK

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta evinde Eskişehirspor'a son dakikalarda 3-2 yenilen Altay bugün deplasmanda Bornova 1877 ile karşı karşıya gelecek. Doğanlar Stadı'nın bakıma alınması nedeniyle Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Hatice Aydın yönetecek. Maçın bilet fiyatı 100 TL olarak belirlendi. Altay taraftarına 853 kişilik kontenjan ayrıldı.