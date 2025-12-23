Altay 4 köşe

Nesine Üçüncü Lig Dördüncü Grup'ta ilk yarının son haftasında deplasmanda Afyonspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 4'üncü galibiyetini alan Altay, devre arasına 18 puanla düşme hattının 8 puan üzerinde girdi. Eskişehir Anadoluspor'u 2-0, İzmir Çoruhlu FK'yı 1-0 (D), Nazillispor'u 3-0 yendikten sonra Afyon engelini tek golle geçen siyah-beyazlılar bu periyotta 7 gol atıp, kalesini gole kapatarak alkış topladı. Afyon ekibini stoper Sefa'nın 54'üncü dakikada attığı golle dize getiren İzmir ekibi, 4 yıl 9 ay 2 gün sonra 4'te 4 yaptı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'e yükseldiği 2020-21 sezonunun ilk ve ikinci devresinde iki kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

1739 GÜN SONRA 4'TE 4 YAPTI

Bu serilerin ilkinde Ankaraspor, Adanaspor (D), Akhisarspor, Ümraniyespor ve Tuzlaspor'u (D) yenen Altay, ikinci devrede Giresunspor (D), Tuzlaspor, Balıkesirspor (D), Menemenspor ve Bursaspor'u (D) mağlup etti. İzmir ekibi son 4'te 4 serisini Menemen'i 19 Mart 2021'de yenerek gerçekleştirdi. Altay toplam 1739 gün sonra art arda 4 galibiyet almış oldu.