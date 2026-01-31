Siyah-beyazlılarda sular durulmuyor, şok üstüne şok yaşanıyor: Altay’da kriz!

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Altay, Eskişehirspor maçı öncesinde adeta darma duman oldu. Siyah-beyazlı ekipte tecrübeli teknik direktör Yusuf Şimşek'in görevini bırakması, kulüp içerisindeki derin krizi bir kez daha gözler önüne serdi. Yaşanan ekonomik sıkıntıların bu ayrılığın temel nedeni olduğu ifade edilirken, kriz Şimşek'in vedasıyla birlikte daha da görünür hâle geldi. Uzun süredir maddi yetersizliklerle boğuşan İzmir temsilcisinde, yönetim ile yapılan görüşmelerden somut bir çıkış yolu bulunamaması üzerine Yusuf Şimşek'in görevi bıraktığı öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, özellikle futbolcuların alacakları ve kulübün günlük işleyişinde yaşanan sorunlar karşısında çözüm üretilememesinden rahatsız olduğu belirtilirken, hafta sonu oynanacak Eskişehirspor karşılaşmasında takımın başında olmayacağı kesinlik kazandı.

İDMAN BOYKOTU İDDİASI

Kulüpteki kriz yalnızca teknik direktör ayrılığıyla sınırlı kalmadı. Altaylı futbolcular, maaş ve prim ödemelerindeki ciddi aksaklıklar nedeniyle bir süredir idmana çıkmadığı öne sürüldü. Oyuncuların bu tavrı, kulüp içindeki ekonomik darboğazın artık sürdürülemez bir noktaya ulaştığını gösterdi. İdman boykotu, camiada şok etkisi yaratırken, takımın maç hazırlıklarının da sekteye uğradığı iddia edildi. Teknik direktörsüz, idmansız ve belirsizlik içinde Eskişehirspor maçını bekleyen Altay'da, ekonomik krizin kulübü adeta felç ettiği yorumları yapılmaya başlandı. Saha içindeki performanstan çok saha dışındaki sorunlarla gündeme gelen siyah-beyazlı kulüpte, futbolcuların mental olarak da olumsuz etkilendiği öne sürülürken, geçtiğimiz günlerde FIFA'dan -6 puan silme cezası alan İzmir ekibinin lige tutunma ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtiliyor.