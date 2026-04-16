Altay’da prim dopingi

TFF 3. Lig 4. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay'da, cumartesi günü oynanacak kritik Afyonspor karşılaşması öncesi yönetimden dikkat çeken bir hamle geldi. Başkan Sinan Kanlı, kümede kalmak için 1 puanın yeteceği maç öncesinde futbolculara kişi başı 50 bin TL prim açıklayarak takımın motivasyonunu artırmayı hedeflediklerini duyurdu. Kanlı, yaptığı açıklamada, "Bu maç için çift prim belirledik. Futbolcu başına 50 bin TL'lik bir rakam söz konusu. Cumartesi günü oynayacağımız müsabaka, Büyük Altay için bir dönüm noktası" ifadelerini kullandı.

MAÇIN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Karşılaşmanın önemine vurgu yapan Başkan Sinan Kanlı, kulüp içindeki herkesin bu bilinçle hareket ettiğini belirtti. Kanlı, "Kulübümüzün her ferdi bunun farkında. Aslında bu tablo ligin son maçına kalmayabilirdi ancak elimizde olmayan birçok sebep nedeniyle kaderimizi son müsabakada belirlemek durumundayız" ifadelerini kullandı.