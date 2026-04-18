Altay kritik maça hazır

İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'ın, bugün 3'üncü Lig 4'üncü Grup son haftasında evinde Afyonspor karşısında kümede kalma mücadelesine çıkacağı karşılaşma öncesi camia kenetlendi.

Altay Başkanı Sinan Kanlı, yaptığı açıklamada, "Olmak ya da olmamak. Tüm Büyük Altaylıları göreve davet ediyoruz. Başka Altay yok" mesajı vererek taraftarları bugünkü karşılaşmaya davet etti. Müsabakanın biletleri de 10 TL'den satışa sunuldu. Siyah-beyazlı futbolseverler, sosyal medyada organize olarak, sezonun en kritik karşılaşmasında ciddi bir kalabalık oluşturması bekleniyor. Öte yandan Altay taraftarları ile futbolcular, Afyonspor maçı öncesinde düzenlenen moral ve motivasyon yemeğinde bir araya geldi. Bu arada siyah-beyazlıların efsane forveti Marco Paixao, kritik Altay- Afyonspor maçı öncesi Altay'a başarı dileyen bir video yayınladı. Videoda Paixao, Altay formasıyla klasikleşen gol sevincini yaptı ve açıklama kısmında, İzmir ekibine başarılar dileyen bir gönderi yazdı.