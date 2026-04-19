İzmir’in 112 yıllık çınarı, lige tutundu: Altay’da mutlu son

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta Altay, kritik randevuda evinde konuk ettiği Afyonspor'u 2-0 mağlup ederek kümede kaldı. 7. dakikada Ceyhun'un pasında Özgür vurdu, top üstten auta çıktı. 16. dakikada sağ taraftan giden Mehmet Nur çaprazdan vurdu, kaleci sağ tarafına uçup topu kontrol etti. 39. dakikada Yunus Efe'nin taç atışında defanstan seken topta Özgür düzgün ve sert bir vuruşla golü attı: 1-0. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 59. dakikada Afyon ceza sahası içinde yaşanan karambolde Arif'in müsait pozisyondaki şutunu kaleci güçlükle çıkardı. 60. dakikada Özgür sol çaprazdan ilk goldeki gibi sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

SKORU BELİRLEDİ

82. dakikada defansın arkasına sızan ve topu yaklaşık 30 metre süren Deniz'in ceza sahasına girer girmez şutunu kaleci çıkardı. 90+6. dakikada Deniz ceza sahası içinde kaleciyi çalımlayıp meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve farkı ikiye çıkardı: 2-0. Altay, mücadeleyi 2-0 kazanarak 3. Lig'e tutunmanın büyük sevincini taraftarıyla yaşadı.

TARAFTARLARI YİNE YALNIZ BIRAKMADI

Altay'ı, kritik Afyonspor maçında taraf- tarları yalnız bırakmadı. Yaklaşık 7 bin siyah-beyazlı, takımlarını desteklemek adına Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki yerini aldı. Karşılaşmanın başlangıç düdüğüyle birlikte tam desteğe başlayan taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla tam destek verdi