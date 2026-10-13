Altay çifte sevinç yaşattı

Siyah-beyazlılar geçen hafta gelişim liglerinde 5'te 5 yaptı. Altay U14 takımı Gaziemir Spor'u 16-0 mağlup ederken, U15 takımı Gaziemir'i 2-0'lık skorla dize getirdi. İzmir ekibinin U16 takımı Menteşe Yıldız'ı 5-0, U17 takımı Menteşe Yıldız'ı 2-0 yendi. U19 Gelişim Ligi'nde ise Altay, İzmirspor karşısında sahadan 1-0'lık zaferle ayrıldı.

Altyapının sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Altyapıda keyifler yerinde. Tüm akademi takımlarımız, iki haftadır haftayı namağlup tamamlıyor" ifadelerine yer verildi. A takım kadrosunun da altyapı patentli oyuncularından oluştuğunu hatırlatan Altyapı Başkanı Ahmet Öncel, "Altay altyapısıyla her zaman bir fabrika gibi çalışmaya devam ediyor. Geçen sezon alt yaş gruplarında elde ettiğimiz başarılar bu sezon da sürüyor. Tüm antrenörlerimiz, idari ekiplerimiz ve çalışanlarımızla çocuklarımıza her türlü imkanı sunmaya çalışıyoruz. Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

SİNAN KANLI'DAN TEBRİK MESAJI

Altay Başkanı Sinan Kanlı altyapı takımlarını tebrik ederek, "Geçtiğimiz sezonda özellikle hassasiyet gösterdiğimiz altyapımız bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Sezona iyi başlangıç yapan akademi ligi takımlarımız bu hafta 5 farklı yaş kategorisine 5 galibiyet alarak şaha kalktı. Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca özellikle geçtiğimiz sezon ve bu sezon altyapımızın yapılanması için maddi ve manevi büyük gayret gösteren Altyapı Başkanımız Sayın Ahmet Öncel'e özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak da altyapı sporcularımızın kıymetli velilerine teşekkür ediyorum. Bu zorlu hayat koşullarında büyük özveriyle pırlanta gibi evlatlar yetiştiriyorsunuz. Büyük Altay armasına güvenip evlatlarınızla birlikte sarılıyorsunuz. Sağ olun var olun" dedi.