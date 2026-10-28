Koşukavak’tan Altay’a jest

TRENDYOL 1. Lig'de mücadele eden Muğlaspor'un Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, altyapısından yetiştiği Altay Spor Kulübü'nü unutmadı. Deneyimli çalıştırıcı, Akademi Ligi'nde Muğlaspor'un konuğu olan siyah-beyazlıların U16 ve U17 takımının futbolcularını ve teknik heyetini ağırlarken, tüm ekibin yemek masrafını karşıladı. Altay Altyapı Başkanı Ahmet Öncel ve Altyapı Direktörü Nedim Akgül, bu davranışından dolayı Yalçın Koşukavak'a teşekkürlerini iletti. Altay altyapısında kalecilik kariyerine başlayan Koşukavak, teknik direktörlük geçmişinde de iki dönem (2015-2016 ve 2020- 2021) siyah-beyazlıları çalıştırmıştı.