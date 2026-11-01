Altay kaçamadı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yaşam mücadelesi veren Altay, sahasında ateş hattında yer alan 1922 Akşehirspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar, öne geçtiği maçta rakibinin golüne engel olamadı ve 1 puana razı oldu: . Kritik müsabaka Mustafa Denizli Alsancak Stadı bakıma alındığı için İzmir Atatürk Stadı'nda oynandı. Müsabakaya siyah-beyazlı takım iyi başladı. Rakibi karşısında pozisyonlarda bulan Altay, aradığı golü 35. dakikada buldu. Bu dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Mehmet Onur Yıldız atışı gole çevirerek ev sahibini öne geçiren isim oldu: 1-0. Golden sonra konuk ekip ataklarını artırdı ve 3 dakika sonra eşitlik golünü attı. 38'de bu kez de Akşehirspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Akın Arıcan skora denge getiren gol kaydetti. İlk 45 dakika 1-1 sona erdi.

GOLÜ BULAMADI

İkinci yarıda iki takımda tüm riskleri alarak açık bir futbol oynadı. Özellikle taraftar desteğini arkasına alan Altay önemli fırsatlar buldu, ancak son vuruşlarda yaşanan basit hatalar nedeniyle skoru bir türlü değiştirecek golü bulamadı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve 1-1 sona erdi. Uşakspor'u mağlup ettikten sonra üç maça çıkan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda iki mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. İzmir ekibi Eskişehirspor ve Balıkesirspor'a mağlup olurken, 1922 Akşehirspor ile berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, gelecek hafta şampiyonluk mücadelesi veren Etimesgutspor'a konuk olacak.

ÜZÜMCÜ'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, ligde son oynadıkları ve 5-0 mağlup oldukları Balıkesirspor maçına göre kadroda iki değişiklik yaparak takımını 1922 Akşehirspor önünde sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Balıkesirspor maçında forma giyen Ahmet Yakup Çoban ve Osman Gülalan'ı bu müsabakada değerlendirmedi. Tecrübeli teknik adam, bu isimlerin yerlerine ilk 11'de Mert Yıldırım ile Oktay Özdede'yi oynattı.

MÜTHİŞ DESTEK

Altay taraftarları takımlarını zorlu 1922 Akşehir maçında yalnız bırakmadı. Lige beklentilerin üzerinde başlayan siyah-beyazlılar, son iki maçında ise Eskişehirspor'a 4-1 ve Balıkesirspor'a 5-0 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlı ekibe gönül verenler bu farklı mağlubiyetlere rağmen zorlu karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadılar. Altaylı taraftarlar müsabaka boyunca İzmir ekibine müthiş bir destek verdi.