Altay’da zorunlu değişim

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta cumartesi günü deplasmanda Etimesgut SK ile karşılaşacak Altay, ilk 11'de zorunlu değişime gidecek. Siyah-beyazlılarda stoper Yunus Efe Sarıkaya'nın dizinden sakatlandığı ve forma giyemeyeceği öğrenildi. Sakatlığı nedeniyle 20 Eylül'deki Gemlik Sümerbey maçından bu yana 6 haftadır forma giyemeyen stoper Arif Yanarlı'nın iyileştiği ve görev yapabileceği kaydedildi. İzmir ekibinde orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu'nun adalesinden sakatlandığı, oynamasının zor olduğu kaydedildi. Altay'da sarı kart cezalısı sol bek Nurullah Efe Kocatürk kadroda yer almayacak.

ULUÇ GERİ DÖNÜYOR

NURULLAH Efe Kocatürk'ün yokluğunda sol kanatta görev yapan Salih Oktay'ın savunmaya çekilmesi bekleniyor. Sol kanatta ise Caner Baycan formaya aday. Uşakspor deplasmanında maçtan sonra gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 3 maç men cezasını tamamlayan ön libero İsa Toygar görev yapabilecek. Bahis soruşturmasında aldığı 12 ay cezasını tamamlayan santrfor Murat Uluç'un da kadroda yer alması bekleniyor.