Altay’a son dakika şoku

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta Altay, sahasında Bursa Yıldırımspor'a 1-0 mağlup oldu. Büyük çekişmeye sahne olan ancak pozisyon bakımından kısır geçen mücadelede siyah-beyazlılar, 85. dakikada Fuat Gölbaşı'nın golüne engel olamayınca sahadan puansız ayrıldı. Alsancak Stadı'nın bakımda olması sebebiyle İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılarda Sefa'nın yaşadığı sakatlık moralleri bozdu. Isınma sırasında arka adalesinde çekme hisseden futbolcu, şut çalışmasına katılamadı. Mücadeleye de tam anlamıyla hazır olmadan başlayan Sefa, 43. dakikada oyundan çıktı. Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte iki takım da kontrollü bir oyunu tercih etti. Orta saha mücadelesinin ön plana çıktığı ilk bölümde taraflar, rakip yarı alana geçmekte zorlandı. Topa sahip olma çabaları daha çok orta alanda yoğunlaşırken, iki ekip de üçüncü bölgede istediği üretkenliği gösteremedi. Siyah-beyazlılar, taraftarının desteğiyle rakip kalede etkili olmaya çalışsa da organize atak geliştirmekte zorlandı. Bursa Yıldırımspor da savunma güvenliğini ön planda tutarak fırsat kolladı.

EV SAHİBİNİN ATAKLARI CILIZDI

İkinci yarıda da senaryo değişmedi. İki takımın da oyuna ağırlığını koyamadığı bölümde karşılıklı ataklar cılız kaldı. İzmir ekibi, kendi sahasında oynamanın avantajını kullanarak rakip kaleye gitmeye çalışsa da hücum organizasyonlarında aradığı bağlantıyı kuramadı. Bursa Yıldırımspor ise kontrollü oyunundan ödün vermedi. Mücadelede üçüncü bölgede belirgin bir üstünlük kuran taraf çıkmazken, futbolseverler uzun süre gol pozisyonu bekledi. Karşılaşmanın golsüz sona ereceği düşünülürken 85. dakikada sahneye Fuat Gölbaşı çıktı. Bursa Yıldırımspor'un geliştirdiği atakta topu ağlarla buluşturan Fuat, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve Altay mücadeleden 1-0 yenik ayrıldı.