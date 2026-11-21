TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Bursa Yıldırım SK'ya 1-0 yenilerek üst üste 3'üncü son 6 müsabakada 5'inci mağlubiyetini alan Altay bugün, Gaziemir SK'nın konuğu olacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 13'üncü hafta mücadelesinde Emre Küçük düdük çalacak. Ligde 10 puanla düşme hattının 1 puan ve 1 basamak üstünde 14'üncü sırada yer alan siyah-beyazlılar, 13 puanı bulunan 10'uncu basamaktaki Gaziemir temsilcisini yenerek moral bulmayı hedefliyor. Altay'da sakatlığı bulunan Sefa ve Caner forma giyemeyecek. Altay'dan ayrılıp sezon başında Gaziemir SK ile anlaşan Onur Efe, altyapısından yetiştiği eski takımına rakip olacak.