3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Gaziemir SK'ya 2-1 yenilerek üst üste 4'üncü son 7 maçında 6'ncı mağlubiyetini alan Altay'da ipler gerildi. Siyah-beyazlı taraftarlar, Bursa Yıldırım mağlubiyetinden sonra olduğu gibi maçtan sonra futbolcuları tribüne çağırarak bir kez daha tepki gösterdi. Altay'da 45 yaşındaki santrfor Murat Uluç, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın kale arkası tribününde yer alan taraftarlarla münakaşaya girdi. Soyunma odasından çıkarak tribünlere giden Altaylı futbolcuların mücadele etmesini isteyen taraftarlar, oyunculara uyarılarda bulunmayı sürdürdü. Altay Başkanı Sinan Kanlı, aldıkları sonuç ve sergilenen mücadelenin kabul edilemez olduğunu söyleyerek, "Tesislerde tüm çalışanlar ve teknik ekip mücadele ederken, futbolcularımızın gösterilen özveriyi karşılıksız bırakması kabul edilemez. Bu saatten sonra yapılacaklar bellidir. Meselemiz çok nettir. Meselemiz teknik direktör meselesi değildir. Bu takımın DNA'sını teknik direktörümüz Tuna Üzümcü biliyor ve çalışıyor. Çalışmaya da devam edecek. Sahada akılalmaz işler yapanlar, konfor alanında kalmayacak. Gerekli gayreti göstermeyen kim olursa olsun kıyıma uğrayacak" diye konuştu.