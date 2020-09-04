Altınordu rotayı Almanya'ya çevirdi

TFF 1'inci Lig'de transfer döneminde yalnız Giresunspor'dan kanat oyuncusu Ahmet İlhan Özerk'le sözleşme imzalayan Altınordu, rotasını Almanya'ya çevirdi. Kırmızı-lacivertlilerin listesinde Borussia Dortmund altyapısında yetişen ve Almanya temsilcisinin rezerv takımında forma giyen Emre Sabri Aydinel'in olduğu öğrenildi. Dortmund'da geçen sezon 51 karşılaşmada forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusuyla temasa geçildiği ifade edildi. Kariyerinde toplam 106 müsabaka oynayan Emre; 55 gol atarken, 17'de asist yaptı. Genç futbolcu U18 ve U19 olmak üzere Türkiye Milli Takımı'nda da 7 kez forma giydi. Altınordu, ligin başlamasına 1 hafta kala kadrodan ayrılan 9 ismin yerini henüz dolduramadı.

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