İzmir'in Süper Lig heyecanı! Altınordu - Altay maçı canlı anlatım

TFF 1. Lig play-off final müsabakası heyecanı başladı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Altınordu - Altay maçı için detaylar da araştırılıyor. Peki, Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? İşte merak edilenler...

ALTINORDU - ALTAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altınordu - Altay maçı 26 Mayıs Çarşamba günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

İLK 11'KER

Altınordu: Erhan, Yusuf, Sinan, Kahraman, Rahmi, Oğulcan, Furkan, Recep, Metehan, Ahmet İlhan, Hüsamettin,

Altay: Cihan, Cebrail, İbrahim, Murat, Mehmet, Scuk, Poko, Thiam, Regattin, Ziya, Kappe

İZMİR'İN FİNAL GÜNÜ

Tarihinde 1'inci Lig'de ilk kez Play-Off'a kalıp yarı finalde evinde 1-0 mağlup ettiği Yılport Samsunspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak finale yükselen Altınordu tarihi fırsatı iyi değerlendirmek istiyor. Averajla ilk 2'nin dışında kalan Samsunspor'u saf dışı bırakan kırmızı-lacivertliler, Altay engelini de aşarak kupaya ulaşmayı hedefliyor.



Play-Off yarı finalde evinde 3-2 mağlup ettiği İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 yenerek finale kalan Altay da 6'ncı kez yer aldığı 1'inci Lig Play-Off'unda ilk defa gülen taraf olmak istiyor. Ankara'da oynadığı 2 finalde 2005-06'da Sakaryaspor'a, 2006-07'de ise Kasımpaşa'ya Süper Lig biletini kaptıran siyah-beyazlılar, 2009-10'da yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Play-Off yükselme grubunda 2'nci olarak hedefe ulaşamamıştı. O sezon aynı statta Konyaspor, Altay'ı yenip Süper Lig'e çıkan taraf olmuştu.

TARAFTARLI FİNAL

Altay ile Altınordu'nun bugün Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki TFF 1. Lig Play-Off Final karşılaşmasında tribünlere seyirci alınacağı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre iki kulüpten 250'şer taraftarın İstanbul'daki kritik mücadelede tribünlerdeki yerini alabileceği bildirildi. Bunun yanı sıra final müsabakasında protokol tribünündeki her iki takımdan yirmişer kişinin yer alabileceği açıklandı. Bu sezon pandemi önlemlerinden dolayı taraftarlarından ayrı kalan kulüpler ilk kez bu kadar çok sayıda kendi seyircisi önünde sahaya çakacak.

İzmir için Süper Lig vakti