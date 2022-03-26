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Haberler Altınordu Altınordu’ya renk ayarı

Altınordu’ya renk ayarı

İzmir ekibinin tarihçisi Akseki, takım formalarının kulübün orijinal renklerinde olması için yönetime başvuruda bulundu

26.3.2022

Altınordu’ya renk ayarı

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da camianın önde gelen isimleri, takım formalarının kulübün orjinal renklerinde olması için yönetime başvuruda bulundu. Renkleri kırmızı-lacivert olan İzmir temsilcisinin taraftarları son yıllarda oyuncuların giydiği formaların lacivert yerine gece mavisi olmasını eleştiriyordu. Altınordulu taraftarların, formalarındaki lacivert renk tonunun İzmirspor'un lacivertine yakın olduğu yönünde serzenişlerde bulunduğu ifade edildi. Altınordu Tarihçisi Kenan Akseki, kırmızısı kanı, laciverti ise çeliği temsil eden renklerin kodlarını hazırlayıp, Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Sinan Bezircilioğlu'nun da onayını alarak formaların yeniden düzenlenmesi için kulübün kapısını çaldı.

İSTEĞE OLUMLU YAKLAŞILDI
ALTINORDULU kurmayların önümüzdeki sezondan itibaren formaların orjinal renklerde yeniden dizayn edileceği yönünde bilgi verdiği öğrenildi.

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