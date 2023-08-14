Yeni sezonda TFF İkinci Lig'de mücadele edecek olan Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni sezon öncesi iddialı açıklama yapmayan Özkan, "Bu ligde şampiyonluk yok. Biz her maça çıkacağız, çocuklarımızın gelişimine bakacağız. Bizim gençlerimiz oynayacaklar. Bu gençlerimiz kendilerini aşarlar, aslanlar gibi oynarlar, bu yıl ya da gelecek yıl çıkarlarsa, kendi gençlerimizle çıkmak büyük gurur meselesi olur benim için. Kulübü bu toprakların insanlarına emanet etmeyi düşünüyorum. Burada oynayan gençler yarınlarda Avrupa'larda oynayacaklar. Paraları çok olacak, 40'ından sonra yatacak mı o genç? Yorumcu, teknik direktör olacak. Gel Altınordu'da yöneticilik yap, başkan ol, yönetim kurulu üyesi ol" ifadelerine yer verdi.

BAYERN MÜNİH ÖRNEĞİ VERDİ

Küme düştükten sonra uzun süre A takımı devretmek için yatırımcı arayan Özkan, Türkiye'deki spor kulüplerinin yabancı yatırımcılara satılmaması gerektiğini dile getirdi. Kulüplerde bir gelenek olması gerektiğini anlatan Altınordu Başkanı Özkan, Alman devi Bayern Münih'i örnek vererek, "Bayern Münih, kendi insanlarıyla yönetiliyor. Bugün Araplar, Bayern Münih'i alabilir mi? Alamazlar. Satılamaz İlla ki vatanamıza saldırdıkları zaman 'Çanakkale geçilmez' dememize gerek yok. Bunu barışta da duruşla çözebileceğimiz insanlar, topluluklar yaratmalıyız" dedi.

LEJYON FUTBOLCUYA İHTİYACIM KALMADI

Geçen sezon takımın 1. Lig'de küme düşmesinin ardından kulübe transferle gelen oyunculara güveninin kalmadığını kaydeden Özkan, "Transfer yapılan oyuncuların kulübü düşürmelerinden sonra benim lejyon futbolcusuna itimadım kalmadı. Sen yarın torunlarına ne anlatacaksın? Ben bir sene önce Play-Off oynatmıştım. Bir sene sonra düşmekten kurtuldum, ikinci sene düşen kadronun oyuncusuyum. Bunu mu anlatacaksın? Genetik yapıda bozukluk var" dedi.