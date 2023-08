Altınordu’ya Nazilli şoku

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk maçında İzmir'de oynanan Ege derbisinde Altınordu, iki kez öne geçtiği maçta Nazilli Belediyespor'a son dakika golüyle 3-2 mağlup oldu. Maçın 3. dakikasında Sami'nin asistini Ali Özgün gole çevirdi. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 6'da Furkan'ın ortasında arka direkte topla buluşan Alperen sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0. 21'de serbest atışta Berkant, düzgün bir vuruşla kaleci Serhat'ı mağlup etti ve skora denge getirdi 1-1. 38'de Alperen'in soldan ortasında Sami'nin vuruşu yan direğin içine çarparak ağlarla buluştu: 2-1.

İKİNCİ YARIDA YIKILDILAR

51'de Onur Ramazan'ın soldan ortasında Ali Özgün mutlak golü kaçırdı. 56'da Nazilli atağında Furkan'ın ceza alanı dışından sert şutu az farkla yandan auta gitti. 71'de Nazilli Belediyespor Ahmet'le bulduğu golle yeniden eşitliği yakaladı: 2-2. Karşılaşmanın 90. dakikasına bu skorla girilirken, Nazilli Belediyespor ilk kez öne geçti. Bu dakikada Altınordu ceza alanı içinde topla buluşan Barışcan kaleci Serhat'ı avlayarak maçın skorunu belirledi: 2-3.

İKİ TAKIMDA DA YENİLER SAHNEDE

2. Lig'de dün Torbalı'da oynanan Ege derbisinde, Altınordu ve Nazilli Belediyespor, yeni transferlerine ilk on birde yer verdi. Geçen sezon 1. Lig'den düşen ev sahibi Altınordu'da teknik direktör Atilla Küçüktaka on birde yeni transferlerden Arif Morkaya ve Onur Ramazan'a şans verirken, kiralıktan dönen Abdullah da dün maçın başında sahaya çıktı. Konuk Nazilli Belediyespor'da ise tam 6 yeni oyuncu on birde şans buldu. Naz-Naz Teknik Direktörü Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, takıma yaz transfer döneminde katılan Özkan, Enes, Yunus Emre, Ali, Ahmet ve Berkant'a on birde forma verdi.