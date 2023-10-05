Altınordu’da goller eskilerden

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu'da goller geçen yıl da kadroda yer alan isimlerden geldi. Sezona istediği gibi başlayamayan, oynadığı 5 maçta da galibiyet yüzü göremeyen ve topladığı 2 puanla ateş hattına demir atan İzmir temsilcisinde skor katkısı eskilerden geldi. Kırmızılacivertliler geride kalan süreçte rakip ağları 5 kez sarsarken, bu gollerin 4'ünü geçen yıl da kadroda bulunan Emre Oymak, Alperen Selvi, Sami Satılmış ve Ali Özgün kaydetti. Altınordu'nun diğer golü ise Karacabey Belediyespor'dan kadroya katılan Devrim Taşkaya'dan geldi.