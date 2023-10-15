Altınordu 3 puana hasret

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, evinde ağırladığı Serik Bld ile golsüz berabere kaldı. 7. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sarkan Devrim, pasını Ramazan'a verdi. Beklemeden vuruşunu yapan oyuncu topu az farkla auta gönderdi. 24'te Oğuzhan, kontratak ile hızlı çıktı. Ceza sahası içinde top ile buluşan Ethem, vuruşunu yaptı ancak top at farkla auta gitti. 37'de İlkan, sağ kanattan kullandığı serbest vuruşu az farkla auta gönderdi. 45'te Rahmi, soldan topu penaltı noktası üzerine ortaladı, kafa vuruşunu Furkan yaptı ancak kaleci tokatlayarak topu kornere gönderdi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİ

54'te Serik Bld savunmasının anlaşmazlığı nedeniyle Devrim topu önünde buldu, vuruşunu yapan oyuncu kaleciyi geçemedi. 64'te Emre, ceza sahası içine sarkarak plaseyle topu kaleye gönderdi ancak kaleci parmak uçlarıyla topu kornere çeldi. 78'de Muhammet, ceza yayı üzerinden sert ve isabetli bir şut kullandı ancak top az farkla auta gitti. 90+2'de Sami, sağ kanattan topu ceza sahası içine ortaladı. Topa iyi yükselen Ali, kafayla vuruşunu yaptı ancak top auta gitti. Maç golsüz sona erdi.

KÜÇÜKTAKA'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

ALTINORDU Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka, Serik Belediyespor ile oynanan kritik mücadelede geçen hafta Adıyaman FK karşısındaki 11'e kıyasla 1 değişiklik yaptı. Adıyaman ekibi karşısında hücumda Sami'yi tercih eden Küçüktaka, bu kez Serik karşısında Onur Ramazan Toprak'ı sahaya sürdü.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

ALTINORDU taraftarı, Serik Belediyespor ile oynanan mücadelede takımlarının yanında yer alamadı. Maçın Tire'de oynanması nedeniyle maça ilgi göstermekte zorluk yaşayan 12. adam, karşılaşmayı takip edemedi. Hafta sonunu ve güzel havayı fırsat bilen Tireliler tribünlerde izleyici olarak yer aldı