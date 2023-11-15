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Altınordu’da gözler golcülerde

BERKE ÖZBAY
Altınordu’da gözler golcülerde
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Esenler Erokspor'a 1-0 kaybederek üç maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran Altınordu'da gözler takımın golcülerine çevrildi. İstanbul temsilcisiyle hafta sonu oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Altar Han Hidayetoğlu ve Devrim Taşkaya'nın durumlarının belirsizliğini koruduğu ifade edildi. Geride kalan süreçte rakip ağları 3'er kez sarsan ve takımın en skorer iki ismi konumunda bulunan futbolcuların sakatlıkları teknik direktör Küçüktaka'nın elini kolunu bağlarken, iki önemli ismin Afyon karşılaşmasına yetişip yetişmeyeceklerinin yarın belli olması bekleniyor.
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