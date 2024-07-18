Altınordu’dan Süper Lig’e

TFF 2. Lig ekibi Altınordu'da forma giyen Mert Furkan Bayram Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'la el sıkıştı. Adı İspanyol devi Atletico Madrid'le de anılan genç kaleci için Akdeniz ve İzmir temsilcilerinin anlaşmaya vardığı ve transferin gerçekleştiği öğrenildi. Kariyeri boyunca kırmızı-lacivertli takımın formasıyla 19 maçta forma giyen 19 yaşındaki file bekçisi kalesinde 18 gol görürken, 8 maçta rakiplerine geçit vermedi. Mert Furkan'ı transfer etmek için Atletico Madrid'in de istekli olduğu, iki kulübün sonraki satıştan pay maddesinin detaylarını konuşup 5 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edilse de Alanyaspor transferi bitirmiş oldu.

MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR

Birçok futbolcu yetiştiren Altınordu'nun gelecek vadeden isimlerinin başında gelen Mert Furkan Bayram, 2023-2024 sezonunda ilk kez forma giydiği profesyonel ligde gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Bu süreçte U-18 ve U-19 Milli Takımı'na yükselmeyi başaran genç kaleci, TFF 2'nci Lig'de 16 maçta ilk 11'de yer aldı. Mert Furkan, Kuzey İrlanda'da düzenlenen 2024 UEFA Avrupa U-19 Şampiyonası'nda da halen ay-yıldızlı ekibimizin kalesini koruyor. U-19 Milli Takım, Mert'in 11'de forma giydiği B Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 2-1 mağlup oldu.