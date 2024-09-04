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Haberler Altınordu

Altınordu’da Yusuf ayrılıyor

HABER MERKEZİ
Altınordu’da Yusuf ayrılıyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ilk maçında evinde İnegölspor'u 2-0 yenerek sezona 3 puanla başlayan Altınordu'da bir ayrılık daha kapıda. Kırmızı- lacivertlilerde sol bek Yusuf Acer'in gözden çıkarıldığı öğrenildi. İnegölspor karşılaşmasında kadroda yer almayan 27 yaşındaki savunma oyuncusunun kendisine kulüp aradığı belirtildi. Altyapısından yetiştiği İzmir temsilcisine 2019'da veda edip 4 yıllık aradan sonra geçen sezon yuvaya geri dönen Yusuf, kırmızı-lacivertli formayla 2023-2024'te 2'nci Lig'de 27, kupada ise 1 müsabakada görev yaptı. Yönetim, yeni sezon öncesi sözleşmesi sona eren oyunculardan sadece Yusuf Acer'i kadroda tutup deneyimli defans oyuncusunun kontratını 1 yıl uzatmıştı.
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