Olcay Şahan’dan şampiyonluk yorumu

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi Altınordu TV'ye konuşan genç teknik adam, geçen hafta 24 Erzincanspor maçında galip geldikleri için mutlu olduğumuzu hatırlatarak, "Sonları biraz gergin de olsa iyi bir maç oynadık. Her iki takım da galibiyeti çok istiyordu. Kazandığımız için mutluyuz. O maçın analizini gerçekleştirdik. Yaptığımız hataları yorumladık ve hatalarımızdan dersler çıkardık. Önümüze bakıyoruz" dedi.

OYUNCULARIMIN PERFORMANSINDAN MUTLUYUM

Futbolcularının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu vurgulayan Olcay Şahan, "Oyuna giren, çıkanı kesinlikle aratmıyor. %80'i değişmiş bir kadro ile lige başladık. Yeni oluşan bir takım olduğumuz için bir zor süreç geçiyor. Ama zamanla daha da iyi olacağız. Oyuncularımın ortaya koyduğu performanstan memnunum" dedi.

Genç Teknik Adam, şampiyonluk yarışı ile ilgili olarak da şunları ifade etti:

"Diğer gruba göre zorlu bir grupta oynuyoruz. Bizim grupta 6-7 tane takım şampiyonluk adayı konumunda. Heyecanlı bir lig olacak ancak biz maç maç bakıyoruz. 24 Erizcanspor maçı geride kaldı. Önümüzdeki Sincan Belediyesi Ankaraspor maçını düşünüyoruz. Artık hedefimiz o maçtan üç puan alıp İzmir'e dönmek. Şampiyonluk hesabı değil maç maç ilerliyoruz. Sezon sonunda hedefimize ulaşmak istiyoruz"

FUTBOLCULAR: HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Öte yandan Altınordu'nun futbolcularından Mete Yıldız ve Emir Can Gencel, sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istediklerini söyledi.

Takımın tecrübeli oyuncularından Mete Yıldız, sezona iyi başladıklarını hatırlatarak, "İlk 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik aldık. İyi konumdayız daha da iyi olmak için istiyoruz. Pazar günü Ankaraspor'u mağlup ederek ilk deplasman galibiyeti ile tanışmak istiyoruz. Takımın havası çok iyi.Saha içinde ve saha dışında herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Elimizden geldiği kadarıyla her maçı kazanmak için mücadele ediyoruz."

Mete Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı: "Sezon sonunda hedefimiz şampiyonluk. Sezona iyi başlamak da önemlidir. Şampiyonluk için yolumuza devam edeceğiz"

EMİR CAN GENCEL: ALTINORDU'YU ÜST LİGE ÇIKARMAK İSTİYORUZ

Altınordu'nun sezon başında kadrosuna dahil ettiği gurbetçi oyunculardan Emir Can Gencel de "Sezona iyi başladık. Antrenmanlarda herkes çok iyi çalışıyor. Bunun sonuçlarını maçlarda görüyoruz. Sezon sonunda Altınordu'yu bir üst lige çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.