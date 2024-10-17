İçeride aslan dışarıda kuzu

ALTINORDU, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekerken iç saha ve deplasmanda iki farklı grafik ortaya koydu. Henüz yenilgisi bulunmayan Altınordu, dış sahada oynadığı 3 maçta galibiyet alamayıp berabere kalırken, iç sahada ise kusursuza yakın performansa imza attı. İzmir ekibi, evinde İnegöl, Isparta 32 , 24Erzincan ve Kastamonu'yu yenerek 4'te 4 yaparken bu alanda ligin en iyi takımı oldu. Ancak deplasmanda 3 beraberlik alarak galibiyete hasret kalan kırmızı-lacivertli İzmir temsilcisi, tam tersi bir performans ortaya koydu.

SAVUNMA IŞILDIYOR

Altınordu, iç sahada savunmadaki formuyla dikkat çekti. Evinde 4 karşılaşmada fileleri 7 kez havalandıran İzmir ekibi, ağlarında sadece 1 gol gördü. Şu ana kadar oynadığı 7 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik alan İzmir ekibi, topladığı 15 puanla 5. sırada yer alırken, lider Kastamonuspor'un ise 1 puan gerisinde bulunuyor. Altınordu bu hafta sonu deplasmanda 2. sıradaki Beykoz Anadolu ile oynayacağı maçta kötü talihini yenmek istiyor.