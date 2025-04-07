Altınordu gurbette kayıp

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'taki yerini sağlamlaştırma mücadelesi veren Altınordu, deplasmanda direkt rakiplerinden 1461 Trabzon FK'ya mağlup oldu: 1-0. Hafta içi mesaisinde yine deplasmanda Kastamonuspor'a 2-0 mağlup olan kırmızı-lacivertliler, üst üste ikinci yenilgisini aldı. Müsabakaya iki takım da temkinli başladı. İlk yarıda yakalanan az sayıdaki fırsat harcanınca ilk 45 dakika 0-0 bitti. İkinci yarıda Karadeniz ekibi daha etkili oldu. 1461 Trabzon FK 72. dakikada öne geçti. Bu dakikada sahneye çıkan Enes Karakuş attığı golle tabelayı değiştirdi: 1-0. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Altınordu sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.